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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

ISPARTA SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ISPARTA CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AKSU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ATABEY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EĞİRDİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GELENDOST
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KEÇİBORLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SENİRKENT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SÜTÇÜLER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞARKİKARAAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ULUBORLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YALVAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YENİŞARBADEMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

ISPARTA MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AKSU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ATABEY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EĞİRDİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GELENDOST
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KEÇİBORLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SENİRKENT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SÜTÇÜLER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞARKİKARAAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ULUBORLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YALVAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YENİŞARBADEMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 312,990 | Katılım Oranı: %89.12
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %58.72159,072 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %24.3866,053 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %14.7940,053 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.12,968 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.762,053 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.26693 oy
%100
Seçmen Sayısı: 303,816 | Katılım Oranı: %81.42
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %55.46133,555 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %42.86103,202 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.684,044 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 165,450 oy 0
Millet İttifakı
%0 100,046 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%47.63 129,357 oy 0
İyi Parti
%18.84 51,168 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%16.47 44,731 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%13.29 36,093 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%1.66 4,503 oy 0
Saadet Partisi
%1.53 4,147 oy 0
Vatan Partisi
%0.33 897 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.26 710 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı