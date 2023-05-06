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ANASAYFA ŞEHİRLER GÜMÜŞHANE HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

GÜMÜŞHANE - HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

HKP
KISALTMA :HKP GENEL BAŞKAN :NURULLAH ANKUT KURULUŞ TARİH :2005
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
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İLÇE ORAN SIRA
KELKİT
Açılan Sandık Oranı %0
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KÖSE
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KÜRTÜN
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MERKEZ
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ŞİRAN
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TORUL
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Açılan Sandık 0
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Kaynak: Anadolu Ajansı