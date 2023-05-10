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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

MERKEZ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
KELKİT
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KÖSE
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KÜRTÜN
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MERKEZ
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ŞİRAN
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TORUL
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MERKEZ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
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ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
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HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
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MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
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TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
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VATAN PARTİSİ 		%0
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YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
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BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
KELKİT
Açılan Sandık Oranı %0
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KÖSE
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KÜRTÜN
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MERKEZ
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ŞİRAN
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TORUL
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 36,026 | Katılım Oranı: %80.59
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %71.8820,323 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %15.664,428 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %9.992,824 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.85523 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.46131 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.1646 oy
%100
Seçmen Sayısı: 34,423 | Katılım Oranı: %70.23
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %69.6816,425 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %29.266,897 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.06251 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 20,578 oy 0
Millet İttifakı
%0 7,418 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%49.81 14,150 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%22.63 6,428 oy 0
İyi Parti
%15.83 4,497 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%8.01 2,276 oy 0
Saadet Partisi
%2.27 645 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%1.15 327 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.17 49 oy 0
Vatan Partisi
%0.12 34 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı