2 BÖLGE - GENÇ PARTİ

|OY
|ORAN
|MİLLETVEKİLİ SAYISI
|SIRA
|0
|%0
|0
|-
|İLÇE
|ORAN
|SIRA
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ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
|Detay
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BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
|Detay
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FOÇA
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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KINIK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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TİRE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay