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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

İPSALA SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

İPSALA CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ENEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HAVSA
Açılan Sandık Oranı %0
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İPSALA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KEŞAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
LALAPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
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MERİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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SÜLOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
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UZUNKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
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İPSALA MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
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VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ENEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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HAVSA
Açılan Sandık Oranı %0
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İPSALA
Açılan Sandık Oranı %0
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KEŞAN
Açılan Sandık Oranı %0
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LALAPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SÜLOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
UZUNKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 21,984 | Katılım Oranı: %89.44
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %49.319,383 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %37.697,171 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %11.652,216 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.71135 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.4178 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.2445 oy
%100
Seçmen Sayısı: 22,632 | Katılım Oranı: %85.52
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %59.3711,263 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %38.417,286 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.22421 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 7,490 oy 0
Millet İttifakı
%0 11,113 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%43.45 8,235 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%34.62 6,562 oy 0
İyi Parti
%14.5 2,748 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%4.9 928 oy 0
BAĞIMSIZ
%1.15 218 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%1.05 199 oy 0
Saadet Partisi
%0.69 130 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.41 78 oy 0
Vatan Partisi
%0.33 63 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı