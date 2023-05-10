ÇÜNGÜŞ SEÇİM SONUÇLARI

|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|MUHARREM İNCE
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|SİNAN OĞAN
|
BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
DİCLE
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
EĞİL
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
HANİ
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
HAZRO
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
KULP
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
LİCE
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
SUR
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|PARTİLER
|GENEL TOPLAM
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|Memleket
|Yeşil Sol Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
DİCLE
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
EĞİL
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
HANİ
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
HAZRO
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
KULP
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
LİCE
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
SUR
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0