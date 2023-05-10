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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

EZİNE SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

EZİNE CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAYRAMİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BİGA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BOZCAADA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ECEABAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EZİNE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GELİBOLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖKÇEADA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
LAPSEKİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YENİCE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

EZİNE MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %0
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BAYRAMİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BİGA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BOZCAADA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ECEABAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EZİNE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GELİBOLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖKÇEADA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
LAPSEKİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YENİCE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 24,916 | Katılım Oranı: %91.38
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %44.19,743 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %41.239,109 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %12.742,815 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.15255 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.488 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.3883 oy
%100
Seçmen Sayısı: 25,807 | Katılım Oranı: %84.13
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %57.312,220 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %39.588,440 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %3.12665 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 9,571 oy 0
Millet İttifakı
%0 11,812 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%37.38 8,248 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%36.22 7,993 oy 0
İyi Parti
%16.51 3,643 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%6 1,323 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%2.41 531 oy 0
BAĞIMSIZ
%1.19 263 oy 0
Saadet Partisi
%0.8 176 oy 0
Vatan Partisi
%0.35 77 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.27 60 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı