GÖYNÜCEK SEÇİM SONUÇLARI

|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|MUHARREM İNCE
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|SİNAN OĞAN
|
GÖYNÜCEK
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
GÜMÜŞHACIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
HAMAMÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
MERZİFON
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
SULUOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
TAŞOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|PARTİLER
|GENEL TOPLAM
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|Memleket
|Yeşil Sol Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
GÖYNÜCEK
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
GÜMÜŞHACIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
HAMAMÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
MERZİFON
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
SULUOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
TAŞOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0