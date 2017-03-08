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Böbrek dostu maden suyu

Böbrek dostu maden suyu
Mineral deposu doğal maden suyu birçok hastalığa iyi geliyor. Özellikle çocuklar, kadınlar ve yaşlılara maden suyunu öneren uzmanlar, "Maden suyu mide hastalıklarına iyi gelir. Şeker hastalığı ve gutun tedavisinde, böbrekteki taş oluşumunun engellenmesinde etkilidir. Bağırsakların ve safra kesesinin düzenli çalışmasına yardımcı olur" diyor.
  • 08 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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