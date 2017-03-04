Biberiye-bal-hurma kemiklerini kırma

SİNSİCE İLERLİYOR
Osteoporozda kemik kaybının, belirgin bir bulgu vermeden uzun yıllar sinsice ilerleyebildiğini söyleyen Dr. Şen, "Bu nedenle sessiz dönemde dikkatli alınmış öykü, özenle yapılan fizik muayene ve gereğinde kullanılan radyolo- ji ve laboratuvar yöntemleri (kan kalsiyum, alkalen fosfataz, PTH, D vitamini, kemik yapım ve yıkım markerları), kemik kaybını henüz kırık olmadan belirlemede önemlidir" diyor. Kırılgan kemikleri ve gelecekte oluşabilecek kırıkları önlemek için beslenmede bazı değişiklikler yapılması gerektiğini belirten Dr. Şen, kalsiyum zengini yiyecekleri şöyle sıralıyor:
KURTARICI GIDALAR
Tohumlar: Keten tohumu, susam tohumu, ayçiçeği tohumu.
Baklagiller: Özellikle soya fasulyesi, soya ürünleri ve mercimek başta olmak üzere nohut, kuru fasulye gibi tüm baklagiller.
Pişirmelik otlar: Sarımsak, zencefil, maydanoz, biberiye, adaçayı, ısırgan otu.
Bal: Özellikle yaban çiçeklerinden yapılmış organik bal ve fabrikasyon olmayan gerçek arı poleni.
Rafine edilmemiş tahıllar: Hemen hemen tümü; özellikle de mısır, karabuğday, darı, yulaf, arpa, çavdar, buğday.
OSTEOPOROZ NEDİR
Düşük kemik kütlesi, kemik mikro mimarisinin bozulması ve sonuçta kemik kırılganlığında artma ile kendini gösteren bir hastalıktır, osteoporoz. Kemik hastalıkları arasında sık görülür. Ömrün uzamasıyla birlikte ciddi, yaygın, neden olduğu kırıklardan dolayı yüksek maliyetli bir hastalık haline gelmiş olsa da kolaylıkla tanı konulabiliyor. Basit tedavi yöntemleri ve girişimler etkili oluyor.
Sert kabuklu yemişler: Badem, fındık, yerfıstığı, ceviz ve bunların yağı
Kurutulmuş meyveler: Kalsiyumdan zengin olan hurma, incir, erik, üzüm başta olmak üzere tüm kurutulmuş meyveler
Taze meyveler: Elma, muz, kivi
Sebzeler: Koyu yeşil yapraklı sebzeler (brokoli, ıspanak vb.), kereviz, rezene
NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Osteoporoz büyük ölçüde önlenebilen bir hastalıktır. Tedavide diyet, egzersiz, ilaç tedavisi üç önemli basamağı oluşturur. Kalsiyum ve D vitamini ile kemik yapımını artıran, kemik yıkımını azaltan ilaçlar kullanmak da osteoporozun olumsuz etkilerini azaltır.
EGZERSİZİ RUTİN HALİNE GETİRİN
Fiziksel aktivite, egzersiz ve bazı sportif faaliyetlerin hem korunmada hem de tedavi süresince kemik yapımını artırma ve düşmeyi önlemede faydası kanıtlanmıştır. Denge, kuvvetlendirme, vücut ağırlığı ile yapılan aerobik egzersizler tedavide önerilir. Vücut ağırlığı ile yapılan sportif aktiviteler arasında orta yoğunlukta tempolu yürüme ve jogging en sıklıkla önerilen spordur. Tenis ve dans etmenin de hem kemik kitlesi hem de yaşam kalitesini artırdığı kanıtlanmıştır.
RİSK FAKTÖRLERİNE DİKKAT!
Kadın olmak
İleri yaş
Erken yaşlarda yumurtalıkların alınması
Erken menopoz
Hareketsiz kalmak
Yetersiz kalsiyum ve D vitamini alınması
Sigara, alkol kullanımı
Kortizon, heparin gibi ilaçların kullanılması osteoporoza yatkınlık oluşturan risk faktörleridir.
Sık düşme hikayesi
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