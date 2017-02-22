Yol Durumu
  1. Aşk çıkmazına düştüm!
  2. Musluktan kanser akıyor

Doktor !

6 aylık Teddy, annesinin sağ memesini emmek istemedi. Doktora giden kadın kanser olduğunu öğrendi. Bebeği sayesinde erken teşhisle hastalığı yendi...

Doktor bebek!
İngiltere'de yaşayan 26 yaşındaki Sarah Boyle, bebeği sayesinde kanseri tespit edip hayata tutundu. 2013 yılında memesinde şişlik hissederek hastaneye giden Sarah'a doktorlar iyi huylu kist olduğunu söyledi. Tedaviye ihtiyaç duymadı. Aradan geçen süreçte Sarah'ın bebeği oldu. Teddy adını verdiği 6'ncı ayına girdiğinde Sarah'ın sağ memesinden süt emmeyi reddetti.

ŞÜPHESİ ARTTI
Endişelenen Sarah, doktorlardan kiste tekrar bakmasını istedi. Ancak yine 'Endişelenecek bir şey yok' cevabını aldı. Genç annenin şüpheleri, geçen yaza kadar 'sorunsuz bir şekilde' süt emen oğlunun tavırlarının iyice değişmesi ve kendisini itmeye başlamasıyla arttı. Oğlunu farklı pozisyonlarda emzirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Kistin acı vermeye başlamasıyla yine doktora koştu.

BİYOPSİDE ANLAŞILDI
Bu kez biyopsi yapıldı ve kanser olduğu anlaşıldı. Sarah, çifte mastektomi yaptırıp, yani iki memesini birden aldırıp kemoterapi gördü. Oğlu sayesinde kanserin ilerlemeden bulunduğunu söyleyen Sarah, "Teddy benim hayatımı kurtardı" dedi. Bazı bebeklerin değişiklikleri anlayabildiği iddia edilse de, doktorlar bunun her zaman kanserin işareti olmadığını savundu.
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  • 22 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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