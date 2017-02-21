Yüzde 100 başarı

Op. Dr. Süleyman Taş, geliştirdiği bir yöntemle yüz naklini tarihe karıştıracak bir buluşa imza attı. İstanbul'da yaşayan Fatma Albayrak'ın (25) yüzü, daha bebekken beşiğine sobadan kıvılcım sıçraması sonucu yandı. Tanınmaz hale gelen Fatma, 12 kez ameliyat masasına yattı. Vücudunun her tarafından ameliyat için parça alınan Fatma, bir türlü sağlığına kavuşamadı. Yüzü nedeniyle sokağa çıkamayan ve aynalara küsen Fatma, geçirdiği ameliyatlar nedeniyle gözlerini kapatamadı, ağzını açamadı. Doktorların yüz nakli önerisini kabul etmeyen Fatma, 2 yıl önce Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Süleyman Taş'ın kapısını çaldı. Op. Dr. Taş, yüz naklini istemeyen hasta için geliştirdiği yeni bir tedaviyi uyguladı. Taş, hastanın karnında geliştirdiği dokuyu kullanarak Fatma Albayrak'a yeni bir yüz kazandırdı. Taş tarafından ilk kez uygulanan "mikrodiseke prefabrike flep" (İleri mikrocerrahi ile yeniden aktarılabilir doku oluşturulması) yöntemi, APS'de (Plastik Cerrahi Arşivi Dergisi) yayınlandı. Literatüre giren Taş, "Yüzü yanan hastada, fizyolojik hamilelik taklit edilerek ilk kez kendi dokusundan yeni yüz yapıldı. Bu yöntemle yüz nakli tarihe karışabilir" ifadesini kullandı.