Yüzde 100 başarı

Op. Dr.SüleymanTaş,geliştirdiği biryöntemle yüz naklinitarihe karıştıracakbir buluşa imzaattı. İstanbul'dayaşayan FatmaAlbayrak'ın (25)yüzü, daha bebekkenbeşiğine sobadankıvılcım sıçramasısonucu yandı. Tanınmaz halegelen Fatma, 12 kez ameliyatmasasına yattı. Vücudununher tarafından ameliyat içinparça alınan Fatma, bir türlüsağlığına kavuşamadı. Yüzünedeniyle sokağa çıkamayan veaynalara küsen Fatma, geçirdiğiameliyatlar nedeniyle gözlerinikapatamadı, ağzını açamadı.Doktorların yüz nakli önerisinikabul etmeyen Fatma, 2 yılönce Plastik ve EstetikCerrahi Uzmanı Op.Dr. Süleyman Taş'ınkapısını çaldı. Op. Dr.Taş, yüz naklini istemeyenhasta için geliştirdiği yenibir tedaviyi uyguladı.Taş, hastanın karnındageliştirdiğidokuyukullanarak FatmaAlbayrak'a yeni biryüz kazandırdı. Taştarafından ilk kez uygulanan"mikrodiseke prefabrike flep"(İleri mikrocerrahi ile yenidenaktarılabilir doku oluşturulması)yöntemi, APS'de (Plastik CerrahiArşivi Dergisi) yayınlandı.Literatüre giren Taş, "Yüzü yananhastada, fizyolojik hamileliktaklit edilerek ilk kez kendidokusundan yeni yüz yapıldı.Bu yöntemle yüz nakli tarihekarışabilir" ifadesini kullandı.
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