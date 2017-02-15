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çocukları yapıyor

Tarım ilaçları çocukları kanser yapıyor
Ülkemizde yılda 3 bin 500 çocuğa, yani yaklaşık her 3 saatte 1 çocuğa kanser teşhisi konuluyor. li Cocuklara Umut Vakfı Yonetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İnci Yıldız, "Cocuklarda bazı virus enfeksiyonlarının bağışıklık sistemini cokerterek kansere neden olduğu duşunulmektedir. Genetik yatkınlıklar da tumor oluşumuna sebep olabilir. En onemlisi ise meyve-sebzelerde kullanılan tarım ilaçları, içecek suyuna karışan nükleer atıklar, hormon tipi gübrelerdir. Bunlar kanserojen madde icerdikleri icin cocukları da kanser yapar" diyor. Turkiye'de cocuklarda en sık losemi sonrasında ise lenf bezi kanserlerinin gorulduğunu belirten Prof. Dr. Yıldız, erken tanı ile cocuk kanserlerinin 3'te 2'sinin tamamen iyileştiğini ifade ediyor.
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  • 15 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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