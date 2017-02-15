Tarım ilaçları çocukları kanser yapıyor

Ülkemizde yılda 3 bin 500 çocuğa,yani yaklaşık her 3 saatte 1 çocuğakanser teşhisi konuluyor. KanserliCocuklara Umut Vakfı Yonetim KuruluBaşkanı Prof. Dr. İnci Yıldız, "Cocuklardabazı virus enfeksiyonlarının bağışıklıksistemini cokerterek kansere neden olduğuduşunulmektedir. Genetik yatkınlıklar datumor oluşumuna sebep olabilir. En onemlisiise meyve-sebzelerde kullanılan tarımilaçları, içecek suyuna karışan nükleeratıklar, hormon tipi gübrelerdir. Bunlarkanserojen madde icerdikleri icin cocukları dakanser yapar" diyor. Turkiye'de cocuklardaen sık losemi sonrasında ise lenf bezikanserlerinin gorulduğunu belirten Prof. Dr.Yıldız, erken tanı ile cocuk kanserlerinin 3'te2'sinin tamamen iyileştiğini ifade ediyor.
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