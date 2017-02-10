Lezzetli zehir!

GENLERİ BOZUYOR
Her ne kadar katkı maddeleri kullanılmadan önce birçok araştırmadan geçse de kanser, hiperaktivite, alerji, migren, kemik erimesi, böbrek taşı, spastik kolon, ülseratif kolit ve obezite gibi hastalıklara yol açtığı ifade edildi. Çocukluk döneminin en fazla görülen psikiyatrik bozukluğu olan hiperaktiviteyi sentetik gıda boyalarının artırdığını belirten uzmanlar, "Hatta normal çocukların davranışlarını bile olumsuz yönde etkiliyor. Katkı maddeleri DNA'yı bozarak genlerimize zarar veriyor" diyor. Bazı katkı maddelerini, kullanıldıkları gıdaları ve sağlığa zararları şöyle sıralanıyor:
-GLUKOZ FRUKTOZ ŞURUBU:
Baklava, kadayıf, şekerpare gibi şerbetli ve sütlü tatlılarda, dondurmalarda, meyve suyu, kola, gazoz ve aromalı maden sularında, gofret, çikolata, bisküvi, kek ve pastalarda, fındık, fıstık ezmelerinde, reçel, sakız gibi tatlı olarak tüketilen hemen her paketlenmiş üründe kullanılıyor. Obezite, hormonal sistemi bozması, karaciğer büyümesi, şeker hastalığı, insülin bozukluğu gibi hastalıklara yol açıyor.
- patates kızarması, hazır kurabiye ve kekler, bisküvi, çikolata ve poğaçalar trans yağ içeriyor. Gıdaların raf ömrünü uzatmak için kullanılır. Alzheimer, diyabet, obezite, karaciğer hastalıkları, kadınlarda kısırlık, depresyon, kanser, kalp krizi, damar tıkanıklıklarına sebep olur.
- SODYUM SÜLFİT: Raf ömrünü uzatmak için kullanılan katkı maddesinden biri de sodyum sülfittir. Sucuk, salam gibi bazı fermente gıdalarda bulunur. Baş ağrısına, nefes problemleri, alerjilere sebep olur. Pankreas kanserine yol açar.
- SÜLFÜR DİOKSİT: Özellikle kuru gıdalardaki bozulmaların önlenmesi için kullanılan bu katkı maddeleri kuru meyve ve sebzeler, hazır çorbalar, kurutulmuş baharatlar, konserve ürünler gibi bazı ürünlerde kullanılmaktadır. Amerkia'da meyve ve sebzelerde kullanılması yasaklanmıştır. Baş ağrısı, ishal, astım gibi bazı hastalıklara sebep olabilmektedir.
- POTASYUM BROMAT: Ekmekte hacim arttırmak ve renk beyazlatılması için kullanılır. Kansere yol açar.
-TRANS YAĞ: Kraker, cips, patates kızarması, hazır kurabiye ve kekler, bisküvi, çikolata ve poğaçalar trans yağ içeriyor. Gıdaların raf ömrünü uzatmak için kullanılır. Alzheimer, diyabet, obezite, karaciğer hastalıkları, kadınlarda kısırlık, depresyon, kanser, kalp krizi, damar tıkanıklıklarına sebep olur.
KOLAYSA YİYİN!
- Günde 50 gram salam, sucuk ve pastırma gibi et ürünleri tüketenlerde bağırsak kanseri görülme riski yüzde 21 artmaktadır.
- Mısır şurubu kullanılarak üretilen tatlılar pankreas kanseri başta olmak üzere birçok kansere yol açıyor. Öyle ki, fazla mısır şurubu içeren gıdaları yiyenlerin karaciğeri alkoliklerinkine benziyor.
- Katkı maddeleri alerjileri, aspartam ve sukraloz gibi tatlandırıcılar migreni olanlarda baş ağrısını tetikler.
- Kola içindeki fosforik asit ise kemik erimesine yol açar. En çok etkilenenler elbette çocuklar.
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