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İhmal edilen a giriyor

İhmal edilen bebek depresyona giriyor
Anne-babalar dikkat! Sadece yetişkinler değil, çocuk ve ler de a giriyor. Dicle Üniversitesi Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Yrd. Doç. Dr. Serhat Nasıroğlu, ihmal edilen bebekleri depresyona girdiğini, bazı davranışlarıyla depresyonda olduklarını anlattıklarını söylüyor. Normal bir bebeğin kucağa alındığında güldüğünü, oynadığını ve karşılıklı göz teması kurduğunu anlatan Dr. Nasıroğlu, şu uyarılarda bulunuyor: "Depresyona giren bebeklerde bunu görmüyoruz. Çok apatikler, oyuncak bebek gibi kendilerini bırakıp seslere tepki vermiyorlar.Bu durumdaki bebekler ihmal edilen çocuklar oluyor genelde. Aileleri tarafından ya da bakımı yapanlar tarafından ihmal edilen, önemsenmeyen, temel bakım hizmetleri geride bırakılan çocuklar. Bu bebeklere daha çok ilgi gösterilmesi önem taşıyor."
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  • 06 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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