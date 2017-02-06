İhmal edilen bebek depresyona giriyor

Anne-babalar dikkat! Sadece yetişkinler değil, çocuk ve bebekler de depresyona giriyor. DicleÜniversitesi Çocuk veErgen Psikiyatristi Yrd. Doç.Dr. Serhat Nasıroğlu, ihmal edilen bebekleri depresyona girdiğini, bazı davranışlarıyla depresyonda olduklarını anlattıklarını söylüyor. Normal bir bebeğin kucağa alındığındagüldüğünü, oynadığını ve karşılıklı göz teması kurduğunu anlatan Dr. Nasıroğlu, şu uyarılarda bulunuyor: "Depresyona giren bebeklerde bunu görmüyoruz. Çok apatikler, oyuncak bebek gibi kendilerini bırakıp seslere tepki vermiyorlar.Bu durumdaki bebekler ihmal edilen çocuklaroluyor genelde. Aileleri tarafından ya da bakımı yapanlar tarafından ihmal edilen, önemsenmeyen, temel bakım hizmetleri geride bırakılan çocuklar. Bu bebeklere daha çok ilgi gösterilmesi önem taşıyor."
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