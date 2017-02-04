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hastalık habercisi

Saç dökülmesi hastalık habercisi
Birçok kadının yakındığı sac dokulmesinin altından ciddi hastalıklar cıkabiliyor. Genetik ve hormonal nedenlerin yanı sıra yanlış bakım ve şampuanın da sacları doktuğunu soyleyen sac gurmesi Serkan Aydın, şoyle konuşuyor: "Stres, depresyon, kansızlık, tiroit, endokrin hastalıkları saçları döker. Boyle durumlarda mutlaka bir doktora başvurup, tedavi olmak gerekir." Yeni sac hucrelerinin oluşumunda folik asit zengini gıdaların tuketilmesini oneren Serkan Aydın, şoyle devam ediyor: "Bunlar mercimek, ıspanak, kara ve kırmızı pancar, lahana, brokoli, kuşkonmaz, fasulye, baklagiller ve narenciye olarak sıralanabilir. Elbette bu listeye demir iceren balık, tavuk, fasulye, borulce de eklenmeli."

CANLANDIRICI KOKTEYL
1 adet şeftali (demir içerir), 1 adet domates (folik asit içerir), 1 avuç da ezilmiş bademi blenderda karıştırıp için. Rutin aralıklarla tükettiğiniz bu karışım sayesinde saçlarınız beslenecek, daha gür olacaktır.
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  • 04 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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