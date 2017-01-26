Sindirim sorunu yaşayanlar dikkat! Uzmanlar hemen ilaca sarılmak yerine doğal tedavilere başvurulmasını oneriyor. Beslenme uzmanı CassandraBarns, şişkinliğe karşı etkili olan gıdaları sıralıyor: "Elmasirkesi gaz ve midebulantısı gibihazımsızlık şikayetlerinigiderir. Lahana sindirimi kolaylaştırır. Sarımsak guclu bir anti-bakteriyeldir. Enginar bağırsaklardaki iyi bakterileri besleyen probiyotik etkiye sahiptir. Zencefil ve kabak cekirdeği de cok yararlıdır."
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