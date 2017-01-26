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Şişkinlik çekene -

Şişkinlik çekene sar ımsa k-sir ke
Sindirim sorunu yaşayanlar dikkat! Uzmanlar hemen ilaca sarılmak yerine doğal tedavilere başvurulmasını oneriyor. Beslenme uzmanı Cassandra Barns, şişkinliğe karşı etkili olan gıdaları sıralıyor: "Elma sirkesi gaz ve mide bulantısı gibi hazımsızlık şikayetlerini giderir. Lahana sindirimi kolaylaştırır. guclu bir anti-bakteriyeldir. Enginar bağırsaklardaki iyi bakterileri besleyen probiyotik etkiye sahiptir. Zencefil ve kabak cekirdeği de cok yararlıdır."
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  • 26 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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