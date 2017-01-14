Varis kangrene neden olabilir

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr.Ahmet Çalışkan, özellikle kadınların kabusu olan varishastalığıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Ayaklarda ağrı ve belirginleşen damarların varisin en önemli belirtileri olduğunu söyleyen Çalışkan, erken tedavinin önemine dikkat çekti. Çalışkan, tedavisi geç kalınmış birvarisin kangrene kadargidebileceğini ifade etti. Ailesinde varis olan kişilerin risk altında olduğunu da sözlerine ekleyen Doç.Dr. Ahmet Çalışkan, şöyle devam etti: "Varistedavisinde ilk olarakayakları dinlendirmek,yürüyüş yapmak vevaris çorabı önerilir.İlaç tedavisinde başarılıolunmazsa cerrahimüdahale söz konusuolur. Amemiyata ek olarakköpük tedavisi, lazer veradyo frekans dediğimiztedaviler de vardır."
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