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kangrene neden olabilir

Varis kangrene neden olabilir
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Çalışkan, özellikle kadınların kabusu olan varis hastalığıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Ayaklarda ağrı ve belirginleşen damarların in en önemli belirtileri olduğunu söyleyen Çalışkan, erken tedavinin önemine dikkat çekti. Çalışkan, tedavisi geç kalınmış bir varisin kangrene kadar gidebileceğini ifade etti. Ailesinde varis olan kişilerin risk altında olduğunu da sözlerine ekleyen Doç. Dr. Ahmet Çalışkan, şöyle devam etti: "Varis tedavisinde ilk olarak ayakları dinlendirmek, yürüyüş yapmak ve varis çorabı önerilir. İlaç tedavisinde başarılı olunmazsa cerrahi müdahale söz konusu olur. Amemiyata ek olarak köpük tedavisi, lazer ve radyo frekans dediğimiz tedaviler de vardır."
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  • 14 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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