Soğuk hava kalbe bela!

AŞI ÇOK ÖNEMLİ
Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Yüksel Doğan şu uyarılarda bulundu: Tüm dünyada ölümlerin en sık nedenini kalp ve damar hastalıkları oluşturuyor. Mevsimsel değişikliklerde kalp daha fazla etkileniyor. Özellikle soğuk havalarda kalp krizinin görülme oranı artıyor. Kış aylarında aşırı ısı değişikliği, hava kirliliği, enfeksiyonlar, fiziki aktivitelerde ve yemek alışkanlıklarındaki değişiklikler kalp hastalıklarının artmasına neden oluyor. Grip, diğer viral ve bakteriyel enfeksiyonlar da vucutta iltihap oluşturup, kalbin iş yukunu artırarak ve damarlardaki kolesterol plaklarında iltihabı hızlandırarak kalp yetersizliği riskini coğalıyor. Ozellikle yaşlılar veya riskli hastalar aşı olarak enfeksiyonları daha hafif atlatabilirler.
* Ağır egzersiz ile kalbi yormamalı, hava kirliliğinin olmadığı, ruzgarsız havalarda veya kapalı ortamda yuruyuşler yapılmalı.
* Uzun sure hareketsiz oturma periyotlarından kacınılmalı. Ozellikle aşırı ısı kaybını engellemek icin şapka veya bere kullanılmalı. Tek kalın kıyafet yerine ince birkac kıyafet giyerek vucut ısısı korunmaya calışılmalıdır.
* Soğuk havaların hakim olduğu kış aylarında D vitamini takviyesinin alınması, yağlı yiyeceklerden uzak durulması ve C vitamini tuketimi onemlidir.
* Tüm bu mevsimsel onlemlerle beraber, ilac tedavisinin devamı ve duzenli doktor kontrolu ile kalp ve damar hastalığı riskini en aza indirebilirsiniz.
BALIK TÜKETİN
Özellikle morina balığı D vitamini eksikliği tedavisinde kullanılmaktadır. Ülkemizde balık yağı olarak bilinen bu yağda yüksek oranlarda A ve D vitamini bulunur. 100 gram morina yağı günlük D vitamini ihtiyacının yaklaşık 16 katını karşılar. Çeşitli balıklar vitamin bakımından zengindir ancak yağlı derin deniz balıkları daha çok D vitamini içerir. D vitamini için en çok ton, somon ve uskumru gibi balıklar önerilmektedir. Öte yandan yumurta, süt, peynir, ve patates de tüketilebilir.
TANSİYONU DA TETİKLİYOR!
Kış aylarında günlerin kısalması ve güneşe daha az maruz kalmamız nedeniyle vücutta D vitamini azalır. Bu durum da hipertansiyon, şeker hastalığı, kalp damar hastalıklarını tetikleyerek vücut bağışıklık sistemini zayıflatır. Enfeksiyon riskini de artırır.
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