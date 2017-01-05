Limonla lekelere veda

Yaşlılık lekeleri (lentigo) 45-50 yaşlarında gorulmeye başlar. Lentigo, derinin renk bozukluğu hastalığıdır. Derinin ust tabakasında, birkac santimetre buyukluğunde ve kahverenklidirler. Acık tenlilerde daha belirgin olarak gozlenirler. Ozellikle ellerin ustunde ve burun cevresinde daha sık gorulur. Kanser riski taşımazlar. İşte o lekelere iyi gelen mucizevi limon kuru:
Bir tatlı kaşığı tazesıkılmış limon suyuyla bir tatlıkaşığı sirkeyi kahve fincanındakarıştırın. Bu karışımı5 dakika bekletin.Daha sonralekelerin üzerinepamukla sürün.Bu kürü 1 ayboyunca haftada 3kez uygulayın.
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