Ağrılara çatlağa her derde deva

Aromatik yağların en guzel kokanlarından biri de şuphesiz lavantadır. Lavanta yağının 1-2 damlası aklınıza gelmeyen yerlerde kucuk mucizeler yaratabilir. Sağlıktan guzelliğe, ev temizliğine kadar pek cok yerde lavanta yağı kurtarıcınız olabilir.



* Baş ağrısını gideren lavanta yağını koklayarak dahi psikolojik anlamda olumlu etkisinden yararlanabilirsiniz. Depresyonu onleme, sakinleştirip rahatlatma, mutluluk verme, uykusuzluğu ve sinirlilik halini giderme gibi pek cok etkisi bulunmaktadır.

* Kuru ve catlak deri lavanta yağı ile ovulursa nemlenir ve catlakları kapanır.

* Koltuk altına surulen 1 damla lavanta yağı tum dedorantlardan daha etkilidir ve gun boyu kalıcıdır.

* Sac kepeğinde, kafa derisini lavanta yağı ile ovmak kepekleri giderir.

* Soğuktan cıkan ucukları gecirir.

* Yanıklarda bir damla lavanta yağı acıyı azaltır.

* Ağrıyan ayakları icine 2 damla lavanta yağı eklenmiş bir leğende dinlendirmek yorgunluğunu alacaktır.

* Goz yaşarması sıklığında burun ustunun lavanta yağıyla ovulması yeterlidir.

* Bir kac damla lavanta yağı karıştırılmış su, guneş yanıklarına iyi gelir.

* Lavanta yağı damlatılmış bir yastık uyku sorunlarını hafifletir.



