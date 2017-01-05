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Ağrılara çatlağa her derde deva

Lavanta yağı baş ağrılarını geçiriyor, masajla uygulandığında rahatlatıyor. Ayrıca çatlakları onarıyor, yaraları iyileştiriyor...

Ağrılara çatlağa her derde deva
Aromatik yağların en guzel kokanlarından biri de şuphesiz lavantadır. Lavanta yağının 1-2 damlası aklınıza gelmeyen yerlerde kucuk mucizeler yaratabilir. Sağlıktan guzelliğe, ev temizliğine kadar pek cok yerde lavanta yağı kurtarıcınız olabilir.

* Baş ağrısını gideren lavanta yağını koklayarak dahi psikolojik anlamda olumlu etkisinden yararlanabilirsiniz. Depresyonu onleme, sakinleştirip rahatlatma, mutluluk verme, uykusuzluğu ve sinirlilik halini giderme gibi pek cok etkisi bulunmaktadır.
* Kuru ve catlak deri lavanta yağı ile ovulursa nemlenir ve catlakları kapanır.
* Koltuk altına surulen 1 damla lavanta yağı tum dedorantlardan daha etkilidir ve gun boyu kalıcıdır.
* Sac kepeğinde, kafa derisini lavanta yağı ile ovmak kepekleri giderir.
* Soğuktan cıkan ucukları gecirir.
* Yanıklarda bir damla lavanta yağı acıyı azaltır.
* Ağrıyan ayakları icine 2 damla lavanta yağı eklenmiş bir leğende dinlendirmek yorgunluğunu alacaktır.
* Goz yaşarması sıklığında burun ustunun lavanta yağıyla ovulması yeterlidir.
* Bir kac damla lavanta yağı karıştırılmış su, guneş yanıklarına iyi gelir.
* Lavanta yağı damlatılmış bir yastık uyku sorunlarını hafifletir.
  • 05 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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