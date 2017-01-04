Türk kahvesi hafızanın ilacı

Kültürümüzde önemli bir yeri olan Türk kahvesi, günlük hayatımızın vazgeçilmez içecekleri arasında yer alıyor. İş hayatında veya güne başlarken içilen bir fincan kahve, dozunda tüketildiği takdirde, sağlığımız üzerinde pek çok olumlu etkisi vardır" diyen Dr. Mehmet. Yavuz, her derde deva kahvenin faydalarını şöyle sıraladı... Özellikle sabah içilen kahve, beyin hücreleri üzerinde olumlu etki sağlıyor. Kafein tüketimi ile ilgili yapılan araştırmalarda günde ortalama 200 mg'dan fazla tüketilmesinin uzun dönem hafızayı güçlendirdiği görülüyor. Öte yandan kahvenin içeriğindeki kafein maddesi, Parkinson hastalığını önlüyor. Parkinson hastalarının hareket kontörüne de yardımcı oluyor. Kokusuyla da rahatlatıcı bir his veriyor. Ayrıca günde 4 bardak kahve içmek depresyonu önlüyor.
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