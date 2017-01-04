Kerevizle tansiyonu dizginle

Tansiyon, küçük büyük herkesi vuruyor! Son dönemde iyice artan tansiyon ve hipertansiyon konusunda uzmanlar, hastaların kereviz yemelerini öneriyor. Sindirim sistemine olan olumlu etkisinin yanı sıra stresi de azaltan kereviz, tansiyonun dengelenmesine yardımcı oluyor. Ancak uzmanlar, kerevizin ölçülü tüketilmesi konusunda tansiyon hastalarını uyarıyor. Söz konusu hastaların kerevizi haftada iki kereden fazla tüketmemesi gerektiğini söylüyor.
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