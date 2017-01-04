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Kerevizle tansiyonu dizginle
Tansiyon, küçük büyük herkesi vuruyor! Son dönemde iyice artan ve hipertansiyon konusunda uzmanlar, hastaların yemelerini öneriyor. Sindirim sistemine olan olumlu etkisinin yanı sıra stresi de azaltan kereviz, tansiyonun dengelenmesine yardımcı oluyor. Ancak uzmanlar, kerevizin ölçülü tüketilmesi konusunda tansiyon hastalarını uyarıyor. Söz konusu hastaların kerevizi haftada iki kereden fazla tüketmemesi gerektiğini söylüyor.
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  • 04 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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