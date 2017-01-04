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Aşkın sırrı da

, kadınlarda libidoyu arttırıyor. Erkeklerde cinsel soğukluğu gideriyor. Regl ağrılarında ise rahatlatıcı etki sağlıyor...

Aşkın sırrı çikolatada
Tadına doyulamayan, sevmem diyenlerin bile ağzını tatlandıran libidoyu arttırıyor. Mutluluk hormonunu tetikleyerek kalp hastalıklarını önlüyor, ömrü uzatıyor. Kadınlarda cinsel gücü arttırmaya yardımcı oluyor. Erkeklerde de cinsel soğukluğu gideren çikolata, beyindeki kimyasal hormonların salgılanmasında önemli bir etken olarak dikkat çekiyor. Öte yandan regl sancılarında da kadınların yardımına koşuyor. Beyine feniletilamin salgıladığı için rahatlatıcı özelliği bulunan çikolata, gerginlik yanında sakinletirici bir etki sağlıyor. Ancak uzmanlar, migren hastalarını fazla çikolata tüketimi konusunda uyarıyor. Çünkü çikolata, migren ağrılarına neden olan enzimin çok çalışmasını sağlıyor. Bu da ağrıların şiddetlenmesine neden oluyor. Her derde deva çikolata, vücuda şu faydaları da sağlıyor:
- Bir dilimi kalsiyum ihtiyacını karşılıyor.
- Sigara veya alkol gibi alışkanlık yapıyor. Ancak bu alışkanlığın kalori dışında bir zararı yok.
- Cildi güzelleştiriyor...
- Vücudun bağışıklık sistemini harekete geçiriyor.
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  • 04 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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