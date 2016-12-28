Sigarayı bırak 5 yaş gençleş

Sağlıklı ve ışıltılı bir cilde sahip olmak isteyenlere estetik, plastik cerrahi uzmanı Op.Dr. Bülent Cihantimur şu önerilerde bulundu: "Sigara, güneşin zararlı ışınları, hakaretsiz bir yaşam, elektromanyetik kirlilik, katkı maddesi dolu, ambalajlı besinleri hayatınızdan uzak tutun... Sigara cildin en büyük düşmanıdır. Ayrıca güneşten kaçmanın mümkünatı yok ama koruyucu ürünler kullanabilirsiniz. Cep telefonlarını kulaklıkla kullanın ve mevsiminde taze sebze-meyvelerle beslenin ayrıca spor yapın, hareket edin! Tüm bunları 2017 senesi boyunca yapanlar, en az 5 yaş gençleşerek hayatlarına devam edeceklerdir."
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