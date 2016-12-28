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erkeği bozar!

Başta olmak üzere plastik maddelerde ve gazlı içecek kutularında kullanılan ‘fitalat’ maddesi kısırlığı tetikliyor; erkeklerde doğurganlığı bitirip, geleceği karartıyor

Parfüm erkeği bozar!
Erkekler dikkat! Güzel kokmak için kullandığınız ler babalık hayalinizi vurabilir. Ferti-Jin Tüp Bebek Merkezi Klinik Direktörü, Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, "Tıp dilinde 'endokrin bozucular' olarak adlandırılan, daha çok plastik maddeler, gazlı içecek kutuları ve parfümlerde kullanılan fitalat maddesi kısırlığı tetikliyor, doğurganlığı olumsuz etkiliyor" diye uyardı. Endokrin bozucuların vücuda alındıklarında hormonları taklit ederek veya engelleyerek vücudun normal işleyişini bozan sentetik veya doğal kimyasal maddeler olduğunu söyleyen Dr. Taşdemir, şöyle devam etti:

HORMONLARI BOZUYOR
"Fitalatlar vücutta estrojen reseptörlerine bağlandığı için erkeklerde üreme yeteneğinin azalmasına, meme bezinin büyümesi nedeniyle fiziksel açıdan karşı cinse benzeme gibi bir takım etkilere neden olabilen maddedir. Ayrıca dikkat eksikliği, astım ve kanserlere yol açabilir. Bu nedenle erkekler parfüm kullanımını olabildiğince azaltmalı, evlere plastik maddeler sokulmamalı."
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  • 28 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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