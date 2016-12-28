Parfüm erkeği bozar!

Erkekler dikkat! Güzel kokmak için kullandığınız parfümler babalık hayalinizi vurabilir. Ferti-Jin Tüp Bebek MerkeziKlinik Direktörü, Kadın Hastalıkları,Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr.Seval Taşdemir, "Tıp dilinde 'endokrin bozucular' olarak adlandırılan, daha çok plastikmaddeler, gazlı içecek kutularıve parfümlerde kullanılanfitalat maddesi kısırlığıtetikliyor, doğurganlığı olumsuz etkiliyor" diye uyardı. Endokrin bozucuların vücuda alındıklarında hormonları taklit ederekveya engelleyerekvücudun normal işleyişinibozan sentetik veya doğal kimyasalmaddeler olduğunu söyleyen Dr. Taşdemir, şöyle devam etti:
HORMONLARI BOZUYOR
"Fitalatlar vücutta estrojen reseptörlerine bağlandığı için erkeklerde üreme yeteneğinin azalmasına, meme bezinin büyümesi nedeniyle fiziksel açıdan karşı cinse benzeme gibi bir takım etkilere neden olabilen maddedir. Ayrıca dikkat eksikliği, astım vekanserlere yol açabilir. Bu nedenle erkekler parfüm kullanımını olabildiğince azaltmalı, evlere plastik maddeler sokulmamalı."
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