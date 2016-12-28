İnatçı öksürüğü hafife almayın

Kış hastalıklarının sık görüldüğü şu günlerde uzmanlar inatçı öksürüğe dikkat çekiyor. 3 haftadan uzun süren öksürüğün altından başka hastalıklar çıkabileceğini söyleyen Liv Hospital Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuğçe Hürkal, şu uyarıda bulunuyor: "Geçmeyen öksürük, tüberküloz, akciğer kanseri, reflü, kalp yetmezliği, astım ve KOAH'ı barındırabilir. Bal-zencefil öksürüğü hafifletir. Tedavi etmez."