İnatçı öksürüğü hafife almayın

Kış hastalıklarının sık görüldüğü şu günlerde uzmanlar inatçı öksürüğe dikkat çekiyor. 3 haftadan uzun süren öksürüğün altından başka hastalıklar çıkabileceğini söyleyen Liv HospitalGöğüs Hastalıkları UzmanıDr. Tuğçe Hürkal, şu uyarıda bulunuyor: "Geçmeyen öksürük, tüberküloz, akciğer kanseri, reflü, kalp yetmezliği, astım ve KOAH'ı barındırabilir. Bal-zencefil öksürüğü hafifletir. Tedavi etmez."
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