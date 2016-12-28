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İnatçı öksürüğü hafife almayın

İnatçı öksürüğü hafife almayın
Kış hastalıklarının sık görüldüğü şu günlerde uzmanlar inatçı öksürüğe dikkat çekiyor. 3 haftadan uzun süren öksürüğün altından başka hastalıklar çıkabileceğini söyleyen Liv Hospital Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuğçe Hürkal, şu uyarıda bulunuyor: "Geçmeyen öksürük, tüberküloz, akciğer kanseri, reflü, kalp yetmezliği, astım ve KOAH'ı barındırabilir. Bal-zencefil öksürüğü hafifletir. Tedavi etmez."
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  • 28 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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