Havuç elma dişler harika

Sağlıksız beslenme dişleri de çürütüyor. Asitli gıdaların ağız-diş sağlığını tehdit ettiğini söyleyen Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, "Ağızda oluşan asit miktarı etkisi yemek sonrasında da devam eder" diyor. Peynir, süt, havuç ve elmanın çürüklere karşı kalkan görevi üstlendiğini belirten Dr. Kışlaoğlu, peynirin tükürük akışını uyararak asit ortamını azalttığını ve temizliğe yardımcı olduğunu anlatıyor.