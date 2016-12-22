Kilolar göze geldi

ŞEKERE DİKKAT!
Dünyada körlük nedenleri arasında birinci sırada gelen diyabet, kiloyla el ele giden bir hastalıktır. Özellikle göbek çevresi-belde kalınlaşmayla ve iç organ yağlanmasıyla birlikte olan bu hastalık, kalp-damar problemlerine, bunlar da gözün retina tabakasında (görme işlevini sağlayan, sinir ve damarlardan oluşan tabaka) damarlarda bozulmalara, tıkanmalara ve kanamalara yol açabiliyor. Geç kalınan vakalar görme kaybıyla sonlanabiliyor. Erken teşhis ve hayat tarzı değişikliğiyle, diyabet ve ilaç kullanımı kader değildir. Ne yazık ki birçok hasta, genetik ve yaşı bahane ederek, hastalığa teslim olmaktadır.
YALANCI BEYİN TÜMÖRÜ
30 yaş civarındaki kilolu kadınlarda görülen ve yine kilo kaybıyla kontrol altına alınabilen bir diğer önemli hastalık yalancı beyin tümörüdür. Hastalık şiddetli baş ağrısı, çift görme, bulantı ve kusma gibi kafa içi basınç artışına bağlı şikayetlere yol açar. Beyin için tehlikesi bulunmasa da, gelip geçici görme kayıplarıyla ilerleyerek kalıcı görme kaybına neden olabiliyor. Görme kaybı tehlikesi olan hastalarda ilaç ya da ameliyat düşünülmelidir. Bu hastalık; kortizon, antibiyotik kullanımı, hormonal nedenler ve kanda yüksek kalsiyum gibi etkenlere bağlı olabileceği için o hastalıkların da araştırılması ve tedavi edilmesi gerekebiliyor.
UYKU APNESİ
Solunum duraklamaları ve uykuda yeterince oksijen alamama olarak ortaya çıkan uyku apnesi; yorgunluk, odaklanma bozukluğu ve kilo alımıyla birlikte uyku sırasında geçirilebilecek kalp krizi gibi ciddi risklere yol açıyor. Uyku apnesi olanlarda göz kapaklarındaki gevşekliğe ve gözün açık kalmasına bağlı olarak gözün saydam tabakasında meydana gelen tahrişler özellikle sabahları şiddetli göz ağrısına neden olabiliyor.
GÖRME KAYBINA NEDEN OLABİLİR
Kilolarla birlikte ortaya çıkan uyku apnesi, göz tansiyonu ve görme merkezinde sıvı birikmesi şeklinde kendini gösteren bir retina hastalığına da neden oluyor. Bu sıvı birikmesi 1.5 ay içinde kendiliğinden geçebileceği gibi daha uzun da sürebiliyor. Bu süreçte kişinin takip edilmesi ve gerekirse ilaç, lazer gibi tedavilerle kalıcı görme kaybının engellenmesi gerekiyor.
TİROİT AZ ÇALIŞIRSA GÖZ KAPAĞI ŞİŞER
Vücutta 'tiroid bezinin az çalışması' olarak bilinen hipotiroidi, hastalarda metabolizmayı düşürerek kilo almaya yol açan bir hastalıktır. Bu hastalarda özellikle göz kapaklarında şişlik ve gözlerde kuruluk şikayetleri ön plana çıkmaktadır.
Hayati birçok hastalığa neden olan obezite, gözleri de tehdit ediyor. Fazla kiloların yol açtığı kalp-damar hastalıkları, uyku apnesi, diyabet ve yalancı beyin tümörü gibi rahatsızlıklar göz sağlığını olumsuz etkiliyor.
HAVUÇ BALIK GÖRÜŞ AÇIK
Beta karoten kaynağı havuç, tatlı patates, kabak, portakal, kavun, mango, kayısı, lahana, ıspanak, kırmızı dolmalık biber, Brüksel lahanası ve balık yağı
C vitamini deposu turunçgiller ve suları, papaya, kiraz, ahududu, çilek, yaban mersini, kivi, brokoli, yeşil ve kırmızı biber, karnabahar ve lahana.
E vitamini zengini buğday tohumu, badem ve badem ezmesi, fıstık ve fıstık ezmesi, ayçekirdeği, keten tohumu, avokado ve yumurta.
Ispanak, pazı, su teresi, yeşil bezelye, mısır, marul, brokoli, kabak, havuç, Brüksel lahanası.
Çinko ve selenyum içeren fıstık, kabak çekirdeği, leblebi, mayalı gıdalar, balık ve deniz ürünleri.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.