Karadut suyu gribin sonu

Kış mevsimiyle birlikte soğuk algınlığı, grip ve nezle şikayetleri ciddi şekilde arttı. Uzmanlar bu hastalıklardan korunmak için antioksidan zengini karadut suyunu tavsiye etti. İçerdiği C, K veE vitaminleri, değeri yüksek mineraller ve lif oranı ile güçlü bir antioksidan özelliği taşıyan karadut suyu bağışıklığıyükseltmenin yanı sıra, serbest radikallerin ciltte ve organlarda oluşturduğuhasarları giderme ve mücadele etme özelliğine de sahip. Karadutun, cilt bakım maskelerinden kanser hastalıklarından korunmaya kadar geniş bir yelpazede de sağlığa yararlı olduğunu söyleyen uzmanlar, "Karadut diyabet, kolesterol ve kalp hastalıklarına karşı da son derece yararlıdır" diyor.
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