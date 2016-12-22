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suyu gribin sonu

Karadut suyu gribin sonu
Kış mevsimiyle birlikte soğuk algınlığı, grip ve nezle şikayetleri ciddi şekilde arttı. Uzmanlar bu hastalıklardan korunmak için antioksidan zengini suyunu tavsiye etti. İçerdiği C, K ve E vitaminleri, değeri yüksek mineraller ve lif oranı ile güçlü bir antioksidan özelliği taşıyan karadut suyu bağışıklığı yükseltmenin yanı sıra, serbest radikallerin ciltte ve organlarda oluşturduğu hasarları giderme ve mücadele etme özelliğine de sahip. Karadutun, cilt bakım maskelerinden kanser hastalıklarından korunmaya kadar geniş bir yelpazede de sağlığa yararlı olduğunu söyleyen uzmanlar, "Karadut diyabet, kolesterol ve kalp hastalıklarına karşı da son derece yararlıdır" diyor.
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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