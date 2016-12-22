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Güç ta

Zengin içeriği ile birçok hastalığa iyi gelen , cinsel hayata da güç katıyor. Libidoyu artırıp, çiftlerin yüzünü güldürüyor...

Güç ıspanakta
İçerdiği A, C vitamini, potasyum, magnezyum ve çinko ile tam bir afrodizyak deposu çıktı. "Çinko, libido seviyesinin ve testoteron hormonunun artmasına yardımda bulunur. Ispanaktaki çinko ile cinsel gücünüzü ve arzunuzu artırabilirsiniz" diyen uzmanlar, sağlığa faydalarını şöyle sıralıyor:

KANSERE KARŞI ETKİLİ
- Yeni hücrelerin oluşumu ve devamlılığında rol oynar. Özellikle hamilelik ve bebeklik dönemlerinde hayati önem taşır.
- Yapılan bir çalışmada haftada 3 porsiyon ve üzeri yeşil yapraklı sebze tüketenlerde mide kanserine yakalanma riskinin yüzde 46 daha az olduğu saptanmıştır.
- Bir başka çalışmaya göre de ıspanakta bulunan neoksantin adlı bir karotenoid kanserli hücre artışı ve çoğalmasını önler.
- Yüksek potasyum içeriği ile vücutta sodyumun etkilerini azaltıp kan basıncının yükselmesini önler.
- Ispanak içerdiği K vitamini ile kemikleri güçlendirir.
- Saç dökülmesine karşı etkili olur.
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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