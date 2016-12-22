Güç ıspanakta

İçerdiği A, C vitamini, potasyum, magnezyum ve çinko ile ıspanak tam bir afrodizyak deposu çıktı. "Çinko, libido seviyesinin ve testoteron hormonunun artmasına yardımda bulunur. Ispanaktaki çinko ile cinsel gücünüzü ve arzunuzu artırabilirsiniz" diyen uzmanlar, sağlığa faydalarını şöyle sıralıyor:
KANSERE KARŞI ETKİLİ
- Yeni hücrelerin oluşumu ve devamlılığında rol oynar. Özellikle hamilelik ve bebeklik dönemlerinde hayati önem taşır.
- Yapılan bir çalışmadahaftada 3 porsiyon veüzeri yeşil yapraklı sebzetüketenlerde mide kanserineyakalanma riskinin yüzde46 daha az olduğusaptanmıştır.
- Bir başka çalışmaya göre de ıspanakta bulunan neoksantin adlı bir karotenoid kanserli hücre artışı ve çoğalmasını önler.
- Yüksek potasyumiçeriği ile vücuttasodyumun etkileriniazaltıp kan basıncınınyükselmesini önler.
- Ispanak içerdiği K vitamini ile kemikleri güçlendirir.
- Saç dökülmesinekarşı etkili olur.
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