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Yaz-Boz ekibi terör örgütü FETÖ'nün izini Güney Afrika'da da sürmeye devam ediyor. A Haber ekranlarında ihanet şebekesinin Güney Afrika'daki terör üsleri tek tek ekrana getirildi.
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