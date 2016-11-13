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İşte FETÖ'nün terör üsleri!

12 Kasım 2016, Cumartesi
Yaz-Boz ekibi terör örgütü FETÖ'nün izini Güney Afrika'da da sürmeye devam ediyor. A Haber ekranlarında ihanet şebekesinin Güney Afrika'daki terör üsleri tek tek ekrana getirildi.
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