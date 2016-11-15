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İşte FETÖ'nün medya karargahı

14 Kasım 2016, Pazartesi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün medya üssü olan Yenibosna'daki Zaman Gazetesi binasına ilk kez A Haber girdi. Binanın 5. katında geniş bir alanın, Teröristbaşı Feto'ya ayrıldığı görüldü. Kumpasların bu binada planlandığı belirtiliyor.
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