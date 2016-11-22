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HSYK Başkanvekili Mehmet Yılmaz'dan çarpıcı açıklamalar

21 Kasım 2016, Pazartesi
A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında HSYK Başkanvekili Mehmet Yılmaz'dan FETÖ terör örgütüne çok çarpıcı açıklamalarda bulundu...
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