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FETÖ ve CIA'in yeni stratejisi ne?

17 Kasım 2016, Perşembe
Gazeteci-Yazar Abdurrahman Dilipak, A Haber ekranlarında konuk olduğu Arka Plan programında FETÖ ile CIA arasındaki kirli ilişkiye ilişkin dikkat çekici ifadeler sarf etti.
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