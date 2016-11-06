Erdoğan'a suikast girişimine ait yeni görüntüler

06 Kasım 2016, Pazar
Muğla Marmaris'te 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde yaşananların, tatilciler tarafından cep telefonuyla kaydedilen yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı konuttan ayrılmasından kısa bir süre sonra darbeciler tarafından düzenlenen baskın ve çıkan çatışma ile helikopterden ateş açılması yer alıyor.
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