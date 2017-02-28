Ronaldo'dan derbi tebriği

Siyah- beyazlı kulübün twitter hesabından paylaşılan fotoğrafta "Harikasınız... Lider Beşiktaş" ifadeleri kullanıldı. Bu arada Beşiktaşlı futbolcular, maç bitiminde Telekom Arena'ya giderek takımlarını destekleyen taraftarların olduğu bölüme giderek, siyah-beyazlı tribünle birlikte 'üçlü' çektirdiler.



CRİSTİANO BEĞENDİ

Maç sonu Quaresma'nın Instagram'dan paylaştığı galibiyet pozunu, Q7'nin milli takımdan arkadaşı Real Madrid'li dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun da beğenmesi dikkat çekti.







DEMBA BA'NIN GOL SEVİNCİ

Beşiktaş'ın Senegalli forveti Demba Ba, Talisca'nın attığı golün sevincini twitter üzerinden büyük bir coşkuyla paylaştı. ABD'de tedavisi sona eren ve bugün Türkiye'ye dönmesi beklenen Demba Ba, Talisca'nın golünden hemen sonra twitter adresinden "Goooooooool" diye yazarken, yanına da hem bir futbol topu hem de pazusunu gösteren bir emoji koymayı ihmal etmedi..