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Ronaldo'dan derbi tebriği

lı futbolcular, G.Saray galibiyetinin sevincini doyasıya yaşarken, soyunma odasında galibiyet pozu verdiler. Maç sonu Quaresma'nın Instagram'dan paylaştığı galibiyet pozunu, Q7'nin milli takımdan arkadaşı 'nun da beğenmesi dikkat çekti.

Ronaldo Beşiktaşı tebrik etti

Siyah- beyazlı kulübün twitter hesabından paylaşılan fotoğrafta "Harikasınız... Lider " ifadeleri kullanıldı. Bu arada Beşiktaşlı futbolcular, maç bitiminde Telekom Arena'ya giderek takımlarını destekleyen taraftarların olduğu bölüme giderek, siyah-beyazlı tribünle birlikte 'üçlü' çektirdiler.

CRİSTİANO BEĞENDİ
Maç sonu Quaresma'nın Instagram'dan paylaştığı galibiyet pozunu, Q7'nin milli takımdan arkadaşı Real Madrid'li dünyaca ünlü yıldız 'nun da beğenmesi dikkat çekti.



DEMBA BA'NIN GOL SEVİNCİ
Beşiktaş'ın Senegalli forveti Demba Ba, Talisca'nın attığı golün sevincini twitter üzerinden büyük bir coşkuyla paylaştı. ABD'de tedavisi sona eren ve bugün Türkiye'ye dönmesi beklenen Demba Ba, Talisca'nın golünden hemen sonra twitter adresinden "Goooooooool" diye yazarken, yanına da hem bir futbol topu hem de pazusunu gösteren bir emoji koymayı ihmal etmedi..
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  • 28 Şubat 2017, Salı 10:31
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