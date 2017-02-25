Beşiktaş'a derbi öncesi kötü haber. Antrenmanda sakatlanan Necip Uysal Galatasaray maçında oynayamayacak. Necip'in sağ uyluk arka adalesinde yırtık tespit edildi ve tedavisine başlandı.
Beşiktaş'tan konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:
"Bugün yapılan idmanda sakatlanan oyuncumuz Necip Uysal'ın çekilen MR sonucu sağ uyluk arka adelesinde (Biceps) Tip 3A (Grade 1) yırtık tespit edildi. Sağlık ekibimiz tarafından oyuncumuzun tedavisine başlandı."
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