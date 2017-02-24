Teşekkürler Osmanlı

Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Osmanlıspor, Olympiakos'a 3-0 yenildi ve Avrupa'ya veda etti.



GOLLER 2. YARIDA

46. dakikada Botia'nın kafayla indirdiği topa arka direkte Ansarifard'ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1. 70. dakikada Karcemarskas'ı geçen topu Elyounoussi, kafayla fileerle buluşturdu. 0-2. 87. dakikada meşin yuvarlak kaleci Karcemarskas'tan döndü. Dönen topu Ansarifard, kafayla ağlarla buluşturdu. 0-3. Karşılaşma bu sonuçla sona erdi.