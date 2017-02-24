Teşekkürler Osmanlı

İlk maçta Yunanistan’tan avantajlı skorla dönen Osmanlıspor, evinde Olympiakos’a 2. yarıdaki gollerle yenildi ve UEFA Avrupa Ligin’den elendi... Yunan temsilcisinin gollerini Ansarifard (2) ve Elyounoussi kaydetti.
Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Osmanlıspor, Olympiakos'a 3-0 yenildi ve Avrupa'ya veda etti.
GOLLER 2. YARIDA 46. dakikada Botia'nın kafayla indirdiği topa arka direkte Ansarifard'ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1. 70. dakikada Karcemarskas'ı geçen topu Elyounoussi, kafayla fileerle buluşturdu. 0-2. 87. dakikada meşin yuvarlak kaleci Karcemarskas'tan döndü. Dönen topu Ansarifard, kafayla ağlarla buluşturdu. 0-3. Karşılaşma bu sonuçla sona erdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.