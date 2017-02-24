Everton’a pankartlı destek

Beşiktaşlı taraftarlar, Sırbistan Ligi'ndeki R.Belgrad-Partizan maçında ev sahibi takım taraftarlarının ırkçı saldırılarına uğrayıp gözyaşlarına hakim olamayan Partizanlı Everton Luiz'e destek verdi. Futbolseverler, "Her zaman seninleyiz Everton Luiz" anlamına gelen İngilizce pankartla Brezilyalı futbolcuya sahip çıktı. Açılan bu pankartın Sırbistan ve Avrupa'da ses getirmesi bekleniyor.