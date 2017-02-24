Bol şanslar Kartalım

UEFA Avrupa Ligi'nde dün gece İsrailli rakibini eleyerek son 16 turuna kalan Beşiktaş'ın rakibi bugün belli oluyor. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimi TSİ 15.00'de start alacak. Avrupa'daki tek temsilcimiz olan Beşiktaş'ın çekeceği kura finale giden yolda büyük önem taşırken, Siyah- Beyazlı takımı önemli rakipler de bekliyor. Bunların başında daha önce Fenerbahçe ile aynı grupta yer alan İngiliz devi Manchester United var. M.United bircok futbol otoritesine göre kupanın bir numaralı favorisi. M.United dışında Alman Schalke ve Fransız Lyon da Beşiktaş için önemli rakip durumunda. Fenerbahçe'yi eleyen Krasnodar da Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri arasında.



APOEL NICOSIA, A.BILBAO'YU ELEDİ...

Osmanlıspor'u eleyen Olympiakos, Legia'yı eleyen Ajax, ve Villarreal'i eleyen Roma da Beşiktaş'ın muhtemel rakiplerinden oldu. Gecenin sürprizi ise A.Bilbao'yu eleyen Rum ekibi Nicosia'dan geldi. 3-0 öndeyken 90. dakikada kalesinde gol gören Zenit Anderlecht'e elenmekten kurtulamadı. Anderlecht de Beşiktaş'ın muhtemel rakiplerinden biri oldu. Rus ekibi Rostov ise Sparta Prag'ı eleyerek bugünkü kura çekimine katılan ekiplerden oldu.



BARÇA DA POZİSYON VERİYOR

Galibiyete rağmen maçın yıldızlarından olan kaleci Fabri, "Çok mutluyum. İki maçta da üstün olan taraf bizdik. Arkadaşlarım iyi iş çıkardı" dedi. Her rakibin zor olduğunu belirten İspanyol file bekçisi şunları söyledi: "Baktığımız zaman Barcelona'da pozisyon veriyor... Bir maçta az pozisyon veriyorsunuz, başka bir maçta çok pozisyon veriyorsunuz.. Ben bunları normal karşılıyorum."



KENDİ OYUNUMUZA BAKARIZ

Maçın yıldızı Talisca yaptığı açıklamada, "Kazandık, turu geçtik mutluyuz. Şimdi rakibimizi bekliyoruz. Muhtemel rakiplerimiz arasında çok güçlü takımlar var. Ama biz kendi futbolumuza bakacağız" dedi.



ADRİANO'YA BU KEZ SAKATLIK ENGELİ

İlk maçta cezası nedeniyle Hapoel Beer-Sheva ile oynanan ilk maçta kadroda yer alamayan ancak Akhisar karşısında ilk 11'de görev alan Adriano, bu sefer sakatlığı nedeniyle rövanş mücadelesinde şans bulamadı. Adriano'nun yokluğunda ilk maçta olduğu gibi sol bekte Tosic sahaya çıktı. Savunmanın sağında ise cezasını tamamlayan Beck forma giydi.



