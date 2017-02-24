Bol şanslar Kartalım

UEFA Avrupa Ligi’nde bugün TSİ 15.00’te İsviçre’nin Nyon kentinde çekilecek. Avrupa’daki tek temsilcimiz olan Beşiktaş’ı M.United, Schalke 04, Lyon, Roma, Olympiakos ve Ajax gibi ciddi rakipler bekliyor
UEFA Avrupa Ligi'ndedün gece İsrailli rakibinieleyerek son 16 turunakalan Beşiktaş'ın rakibi bugünbelli oluyor. İsviçre'nin Nyon kentindegerçekleştirilecek kura çekimiTSİ 15.00'de start alacak. Avrupa'dakitek temsilcimiz olan Beşiktaş'ınçekeceği kura finale gidenyolda büyük önem taşırken, Siyah-Beyazlı takımı önemli rakipler debekliyor. Bunların başında dahaönce Fenerbahçe ile aynı gruptayer alan İngiliz devi ManchesterUnited var. M.United bircok futbolotoritesine göre kupanın bir numaralıfavorisi. M.United dışındaAlman Schalke ve Fransız Lyonda Beşiktaş için önemli rakip durumunda.Fenerbahçe'yi eleyenKrasnodar da Beşiktaş'ın muhtemelrakipleri arasında.
APOEL NICOSIA, A.BILBAO'YU ELEDİ... Osmanlıspor'u eleyen Olympiakos, Legia'yı eleyen Ajax, ve Villarreal'i eleyen Roma da Beşiktaş'ın muhtemel rakiplerinden oldu. Gecenin sürprizi ise A.Bilbao'yu eleyen Rum ekibi Nicosia'dan geldi. 3-0 öndeyken 90. dakikada kalesinde gol gören ZenitAnderlecht'e elenmekten kurtulamadı. Anderlecht de Beşiktaş'ın muhtemel rakiplerinden biri oldu. Rus ekibi Rostov ise Sparta Prag'ı eleyerek bugünkü kura çekimine katılan ekiplerden oldu.
BARÇA DA POZİSYON VERİYOR Galibiyete rağmen maçın yıldızlarından olan kaleci Fabri, "Çok mutluyum. İkimaçta da üstün olan taraf bizdik. Arkadaşlarımiyi iş çıkardı" dedi. Her rakibin zor olduğunu belirten İspanyol file bekçisi şunları söyledi: "Baktığımız zamanBarcelona'da pozisyon veriyor... Birmaçta az pozisyon veriyorsunuz, başkabir maçta çok pozisyon veriyorsunuz..Ben bunları normal karşılıyorum."
KENDİOYUNUMUZABAKARIZ Maçın yıldızı Talisca yaptığı açıklamada, "Kazandık,turu geçtik mutluyuz.Şimdi rakibimizibekliyoruz.Muhtemel rakiplerimizarasında çokgüçlü takımlar var.Ama biz kendi futbolumuzabakacağız" dedi.
ADRİANO'YA BU KEZSAKATLIK ENGELİ İlk maçta cezası nedeniyle Hapoel Beer-Sheva ile oynanan ilk maçta kadroda yer alamayan ancak Akhisar karşısında ilk 11'de görev alan Adriano, bu sefer sakatlığı nedeniyle rövanş mücadelesinde şans bulamadı. Adriano'nun yokluğunda ilk maçta olduğu gibi sol bekte Tosic sahaya çıktı. Savunmanın sağında ise cezasını tamamlayan Beck forma giydi.
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