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Trabzon’da mecburi revizyon

Ersun Yanal’ın Durica’nın yerine Mustafa Akbaş , Okay’ın yerine de Bero’yu monte etmesi bekleniyor

Trabzon’da mecburi revizyon
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, sakatlığı bulunan Durica ile kart cezalısı Okay Yokuşlu'nun yokluğunda hafta sonunda oynanacak olan Atiker Konyaspor maçında kadroda mecburi revizyona gidecek. Formaya yakın isimler ise Mustafa Akbaş ile Bero. Yanal'ın forvetteki tercihini ise çok gol kaçırmasına rağmen yine Rodallega'dan yana kullanması bekleniyor. Tecrübeli hoca, Yusuf Yazıcı'yla da özel bir görüşme yapacak.
  • 23 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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