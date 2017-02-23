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Kartal'a Klopp taktigi

Tudor büyük hayranlık duyduğu Jurgen Klopp’un ünlü ‘gegenpress’ taktiğini futbolcularına ezberletmeye çalışıyor. Amaç çok adamla ön alanda şok baskılar

Kartala Klopp taktigi
Sezonun kader maçında pazartesi günü Beşiktaş'la karşılaşacak olan Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor... Gece gündüz maçı kazandıracak taktik üzerine çalışan teknik direktör Igor Tudor'un rakibi şok presle vurmak istediği öğrenildi. Hırvat hocanın, büyük hayranlık duyduğu Liverpool menajeri Jurgen Klopp'un dünya futboluna tanıştırdığı 'gegenpress' taktiğini derbide uygulamayı hedefliyor. Tudor idmanlarda bu taktiği

FİZİKİ PERFORMANS BU KEZ NASIL OLACAK?
G.Saray, Tudor'la çıktığı ilk sınav olan Rizespor maçının başında da bu taktikten esintiler sunmuştu. Genç hocanın Beşiktaş kendi sahasından çıkarken çok adamla şok baskılar yaptıracağı, bu şekilde rakibi hataya zorlamak istediği öğrenildi. Rize'de fiziki açıdan çok zorlanan G.Saray'ın derbide nasıl bir direnç sergileyeceği merak konusu.

FORMA SAVAŞI KIZIŞIYOR
Derbi öncesinde Tudor'un kime forma vereceğinin belli olmaması Florya'da forma savaşını kızıştırdı... Dün yapılan çalışmada futbolcuların hırsı teknik heyeti mutlu ederken, Tudor sık sık oyunu durdurarak uyarılarda bulundu.

PODOLSKİ İÇİN VEDA MAÇI!
Aalmanya Futbol Federasyonu geçtiğimiz yıl milli takımı bırakan Lukas Podolski için 22 Mart'ta veda maçı düzenleneceğini açıkladı... Signal Iduna Park'taki maçta Almanya'nın ezeli rakibi İngiltere ile oynayacağı duyuruldu.
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  • 23 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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