Çok iyi bir iş çıkardık

Fenerbahçe'nin hocası Dick Advocaat, Krasnodar maçı sonrasında şaşırtan açıklamalar yaptı. İşte o açıklamalar: "Golü erken yiyince planlarımız bozuldu. 25 dakika kala riskleri aldık ama tabii ki işimiz zordu. Avrupa'da şu ana kadar oynadığımız maçlara bakarsak çok iyi iş çıkardığımızı söyleyebilirim. Barcelona da 4-0 yenilebiliyor. F.Bahçe'den de iyi takımlar vardı. Barcelona 4-0 yenilebiliyorsa, biz de 4-0 yenilebiliriz. Chelsea ile kıyaslama yapmayalım. 45 milyona gidip oyuncu alabiliyorlar. Chelsea sol beke 15 milyon veriyor. Eksiği varsa, 15 milyona transfer yapıyor, biz 5 milyona transfer yapamıyoruz, fark bu. Sezonu 2. bitirirsek ve kupayı alırsak, bu sezonu başarılı olarak nitelendirebiliriz"



FENERBAHÇE'Yi ŞAMPiYON iLAN ETTiNiZ!

Advocaat, 'Hoca tazminat şartlarını mı istiyor?' sorusuna ise çok sinirlendi: "Siz bir yalancısınız. Bir hikaye yazıyorsunuz. Bu senin uydurduğun hikayen. Bunu kamuoyu değil, siz söylüyorsunuz. Belirttiğiniz sebepler gerçek dışıdır. Eğer sorun teknik direktör ise buna karar verecek olan mercih yönetimdir. Bir gün bir şeyler olduğunda size gerçek hikayeyi anlatırım. Belki basın sezon başında Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını söylüyordu"



OYUNCULAR DÜRÜSTSE GERÇEĞİ SÖYLER

"Burada çalışmaktan büyük keyif aldım. Kulüple ilgili benim ağzımdan sadece iyi şeyler duyabilirsiniz. Ne yönetim ne de taraftar hakkında benden Fenerbahçe için kötü söz duyamazsınız. Yönetimimiz her şeyi yapmak istiyor ama, eli kolu bağlı. Stadı, taraftarları harika olan çok büyük bir kulüp burası. Bu sene başarısız olduk, bunu söylemek zor ama bu bir gerçek. Bunun sorumlusu benim ama oyunculara sorsanız daha iyi. Dürüst olurlarsa cevap verirler"



KADIKÖY'DE DEVAMI GELMEDİ DEV PROTESTO

Fenerbahçe'nin Krasnodar ile 1-1 berabere kalarak Avrupa Ligi'nden elenmesi Sarı-Lacivertli taraftarları çıldırttı. Fenerbahçe tribünleri 78. dakikada, "Yönetim istifa" diyerek tepki gösterdi. Sarı-Lacivertli tribünler hazırlık pası yapan takımlarını ıslıkladı. Taraftarlar ayrıca ıslıklarla Fenerbahçe takımını protesto etti. Bu arada tribünlerden "Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon" tezahüratları yükseldi. Bu tezahüratın ardından Krasnodar maçını izleyen Ali Koç'un duygulandığı gözlendi.



VOLKAN DEMİREL SAKATLANDI

Volkan Demirel karşılaşmanın 71. dakikasında bir sakatlık geçirdi. Sağlık ekibinin saha içinde yaptığı müdahale sonrasında Volkan'ın devam edemeyeceği anlaşıldı. Sarı-Lacivertli kaleci yerini Fabiano'ya bıraktı. Volkan Demirel'in durumu bugün yapılacak olan kontrolden sonra kesinlik kazanacak.



DİCK ADVOCAAT'TAN KIZDIRAN DEĞİŞİKLİK

Advocaat, Krasnodar'la oynanan maça göre 3 değişiklik yaptı. Rusya'da cezası nedeniyle oynayamayan Skrtel'in yanı sıra İsmail ve Van Persie rövanşta, Neustadter, Hasan Ali ve Emenike'nin yerine ilk 11'de forma giydi.



GOLCÜYÜ ÇIKARDI

Advocaat'ın skor 1-1'ken Sow'u oyundan çıkartması büyük tepki topladı. Senegalli futbolcunun gol şansı yüksek bir oyuncu olmasına rağmen çıkarılması şaşırttı.