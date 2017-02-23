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’li olanlar çok şanslı

61CELL’li olanlar çok şanslı
Turkcell ve Trabzonspor arasındaki işbirliğiyle hayata geçirilen , ligdeki performansı aboneleriyle kutlamaya devam ediyor. Turkcell, Trabzonspor'un attığı gol başına hediye ettiği haftalık interneti 200 MB'ye yükseltti. Trabzonspor, ligin ikinci yarısındaki performansıyla taraftarını mutlu ederken Turkcell de taraftarlara hediyeler vermeye devam ediyor.
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  • 23 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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