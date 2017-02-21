Vatanı sattınız şerefsiz hainler

Aylardır beklenen şike kumpas davası dün resmen görülmeye başlandı. Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şike kumpasına ilişkin 15'i tutuklu 108 kişi hakkında açılan davada, Silivri Cezaevi'ndeki salonda yoklama yapıldığı sırada sanıklardan Mehmet Baransu ile Ali Fuat Yılmazer, müşteki olarak davaya dahil olan F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile tartıştı. Yılmazer, Yıldırım ve arkadaşları için "Onlar ispatlı suçlu" deyince ortalık karıştı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım adeta açtı ağzını yumdu gözünü...



HEPİNİZLE BİR BİR HESAPLAŞACAĞIZ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım kendisine laf atılınca "Biz suçlu değiliz. Her yerde herkese kumpas yaptınız. Siz vatanı sattınız" diye karşılık verdi. Diğer müştekiler de ayağa fırlayarak "Hainler idamlıksınız. FETÖ'nün adamları. Hepinizle bir bir hesaplaşacağız. Köpeksiniz, köpek" diye tepkilerini gösterdiler. Sonrasında Ali Fuat Yılmazer ile Fenerbahçe Başkan Aziz Yıldırım arasında söz düellosu yaşandı.



MEHMET BARANSU'YA: ARTİST SOYTARI

Ali Fuat Yılmazer'in "Oradan bağırmakla olmuyor sözlerine Başkan Aziz Yıldırım "Ülkeyi karanlığa götürdünüz" cevabını verdi. Gerginliğin sürmesi üzerine jandarma araya set çekti. Baransu ve Yılmazer salondan çıkarılırken müşteki Murat Özaydınlı, Baransu'ya "Artist soytarı" diye bağırdı. Baransu "Asker kaçakları ne zamandan beri duruşma salonlarına alınıyor" diye laf atmaya çalışırken Başkan Yıldırım tekrar devereye girdi!



TAHRİK EDİYORLAR... PRİM VERMEYİN

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım kendisine sarf edilen bu söze "Dön lan önüne vatan haini" ifadesini kullandı. Yıldırım sonrasında "Tahrik etmeye çalışıyorlar. Bunlara prim vermeyin" sözleriyle diğer müştekileri sakinleştirmeye çalıştı. Ancak müştekiler ile sanıklar arasında söz düellesu, sanıklar salondan çıkartılırken de devam etti. Mehmet Baransu ve Ali Fuat Yılmazer salondan çıkartılınca ortalık sakinleşti.



İLK KUMPAS AZİZ YILDIRIM'A KURULDU

İddianamede kumpasın Fetullah Gülen'in talimatıyla, kulüpleri ele geçirmek amacıyla kurulduğu, ilk kumpasın da Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a kurulmaya çalışıldığı belirtildi. İddianamedeki bu ifade dikkat çekti. Önce Zaman Gazetesi'nde, Aziz Yıldırım aleyhine yazılar yazılıp algı oluşturulduğu, ardından da Fethullahçı Terör Örgütü'nün emniyet ve yargıdaki yapılanmasının harekete geçirildiğine vurgu yapıldı.



YILDIRIM DAHİL 74 MÜŞTEKİ BULUNUYOR

Aziz Yıldırım ile birlikte toplam 74 müşteki davaya dahil oldu. Halil Ünal (Eskişehirspor Başkanı), Mecnun Odyakmaz (Sivasspor Başkanı), Sadri Şener (Eski Trabzonspor Başkanı), Murat Özaydınlı, İlhan Ekşioğlu, Şekip Mosturoğlu (F.Bahçeli yöneticiler), Rıza Çalımbay da (Antalyaspor teknik direktörü) müştekiler arasındaki yerlerini aldılar.



HERKES KORKUP KAÇIYOR CUMHURBAŞKANI MÜCADELE EDİYOR

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, dün görülen 'Şikede kumpas davası'nın ardından TFF ve Beşiktaş hakkında sert açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Sayın Cumhurbaşkanı burada mücadele ediyor. Hukukla her şeyini yapıyor. Biz de Fenerbahçe olarak yapacağız. Korkuyorlar! "Beşiktaş Kulübü neden kaçıyor" O gün arkamızda kimse yoktu. Şu anda Cumhuriyet arkamızda. Burada bir dava yapılacak. Niye korkuyorsunuz? Beşiktaş Kulübü nerede? Niye şikayetçi olmuyorlar? Kaçıyorlar. Burada bir mücadele yapılıyorsa korkmadan herkes gelecek. Korkmak yok öyle. Yoksa şikayetleri susacaklar. Bizim sessiz, sakin insanlar olduğumuzu sanıyorlar" diye çıkıştı.



25'İ TUTUKLU 108 SANIK YARGILANIYOR

Şikede kumpas davasında 15'i tutuklu olmak üzere 108 sanık yargılanıyor. İlk duruşma dün yapıldı. Dünkü duruşmada tutuksuz yargılananlardan 38'i hazır bulundu. Kumpas davasında kapatılan Samanyolu TV'nin Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve Emniyet Müdür Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu gibi önemli isimler yargılanıyor.