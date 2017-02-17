Yere sağlam basmalıyız

LİGDE oynadığı son 4 maçta topladığı 12 puanla üst basamaklara doğru tırmanan Trabzonspor'da yönetim ve teknik heyet, takımın rehavete kapılmaması için özel çaba harcıyor. Ersun Yanal antrenman öncesinde bir araya gelerek, "Ligin ilk yarısında kabus gibi bir dönem geçirdik. Ancak hiçbir zaman mücadele etmekten vazgeçmedik. Futbolun güzelliklerini sergileyip üst basamaklara doğru tırmanabilecek bir takım olduğumuzu herkese gösterdik" diye konuştu.
HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPSIN CAMİADA esen olumlu havanın bozulmaması için herkes üzerine düşeni yapması gerektiğini vurgulayan Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Ayaklarımızı yere sağlam basmalı ve maçlarımızı tek tek düşünmeliyiz. Ancak böyle başarılı oluruz" diye konuştu
YANAL, YUSUF'LA GÖRÜŞTÜ ERSUN Yanal, YusufYazıcı'yı kaybetmemek içinyoğun çaba harcıyor. Gençyıldıza hakkında yazılanabartılı haberlere kulak asmamasıgerektiğini söyleyenYanal, "Daha kat etmen gerekençok yol var. Önce verilengörevleri en iyi şekildeyapmalısın" diye konuştu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.