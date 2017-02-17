Yol Durumu
  1. Seri galibiyetler devam edecek
  2. Bunun Kadıköy’ü var

Yere sağlam basmalıyız

Teknik Direktörü, futbolcularıyla yaptığı görüşmede, “Yere sağlam basmalıyız. Camiada esen olumlu hava hep devam etmeli” dedi

Yere sağlam basmalıyız
LİGDE oynadığı son 4 maçta topladığı 12 puanla üst basamaklara doğru tırmanan Trabzonspor'da yönetim ve teknik heyet, takımın rehavete kapılmaması için özel çaba harcıyor. Ersun Yanal antrenman öncesinde bir araya gelerek, "Ligin ilk yarısında kabus gibi bir dönem geçirdik. Ancak hiçbir zaman mücadele etmekten vazgeçmedik. Futbolun güzelliklerini sergileyip üst basamaklara doğru tırmanabilecek bir takım olduğumuzu herkese gösterdik" diye konuştu.

HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPSIN
CAMİADA esen olumlu havanın bozulmaması için herkes üzerine düşeni yapması gerektiğini vurgulayan Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Ayaklarımızı yere sağlam basmalı ve maçlarımızı tek tek düşünmeliyiz. Ancak böyle başarılı oluruz" diye konuştu

YANAL, YUSUF'LA GÖRÜŞTÜ
ERSUN Yanal, Yusuf Yazıcı'yı kaybetmemek için yoğun çaba harcıyor. Genç yıldıza hakkında yazılan abartılı haberlere kulak asmaması gerektiğini söyleyen Yanal, "Daha kat etmen gereken çok yol var. Önce verilen görevleri en iyi şekilde yapmalısın" diye konuştu
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar