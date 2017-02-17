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Tahkim ’in cezasını onadı

TFF Tahkim Kurulu, 4 maç ceza alan ’te indirim yapmadı.

Tahkim Tosic’in cezasını onadı
TFF Tahkim Kurulu, PDFK'nın Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ile ilgili Beşiktaş'ın yaptığı itirazı reddetti ve Dusko Tosic'in 4 maçlık men cezasını onadı. Beşiktaş'ın 1 maç seyircisiz cezasının da bozulmamasına karar verildi.

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