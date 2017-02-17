Tahkim Tosic’in cezasını onadı

TFF Tahkim Kurulu, PDFK'nın Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ile ilgili Beşiktaş'ın yaptığı itirazı reddetti ve Dusko Tosic'in 4 maçlık men cezasını onadı. Beşiktaş'ın 1 maç seyircisiz cezasının da bozulmamasına karar verildi.
BA GÜN SAYIYOR
25 Şubat'ta İstanbul'a gelmesi beklenen golcü futbolcu Demba Ba'nın Mart ayının ortasında hazır duruma gelebileceği öğrenildi. Senegalli yıldız İstanbul'da çalışmalara başlayacak
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