Yol Durumu
  1. Tahkim Tosic’in cezasını onadı
  2. Yere sağlam basmalıyız

Seri galibiyetler devam edecek

, “Seri galibiyetler devam edecek. Bu takımın önü açık” dedi.

Seri galibiyetler devam edecek
Trabzonspor' un tecrübeli kalecisi seri galibiyetlere devam edeceklerini söyledi. İstim üzerinde olduklarını vurgulayan Bordo-Mavili eldiven, "Her maçı final havasında görüyoruz. Kazanma alışkanlığımız devam edecek" ifadesini kullandı.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar