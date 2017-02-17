Kamera şakası mı?

VAN DER WIEL DE 2 AY SONRA KADROYA GİRDİ
Advocaat'ın Emenike tercihi sosyal medyada da büyük şaşkınlık yarattı... Hollandalı hocanın gözden çıkardığı Nijeryalı yıldıza böylesine önemli bir maçta 11'de forma vermesi taraftarların büyük tepkisini topladı. Sosyal medyadaki yorumlarda, "Bu bir kamera şakası olmalı", "Eskiden formayı haketmeyenler oynuyor diye üzülüyorduk. Şimdi formaya hakaret edenler bile oynuyor", "Emenike'nin 11'de yerde Van Persie oturarak oynar" ifadeleri dikkat çekti. Öte yandan Emenike ile birlikte kadro dışı bırakılan Hollandalı Van der Wiel de 2 ay sonra 18 kişilik kadroya alındı.
POZİSYONLAR TESADÜF ESERİ OLMAMALI!
Maç sonrası Fenerbahçe'nin tecrübeli savuma oyuncusu Simon Kjaer, çarpıcı açıklamalarda bulunurken, tesadüf eseri pozisyonlar bulmamaları gerektiğini belirtti. Kjaer, "Gol atabilseydik daha iyi olurdu. Artık hafta sonuna sonra rövanşa bakacağız. Roman bu akşam çok iyi iş çıkardı. Onunla her şeyi yaptık. Sadece 1 gol yedik ama az pozisyon verdik. Top ayağımızdayken bir şeyler üretmeliyiz. Pozisyonlar tesadüf eseri olmamalı" diye konuştu.
RUSLAR'DA RVP ŞAŞKINLIĞI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın Van Persie'yi kadroya almaması Ruslar'da büyük şaşkınlığa neden oldu. Rus basını konuya geniş yer ayırırken, gazeteciler Dick Advocaat'ın onu fiziksel yetersizlikle kadroya almadığı haberini tatmin edici bulmadı. Robin Van Persie'nin kadroda olmamasının da Krasnodar için de bir şans olduğu yorumları yapıldı.
VOLKAN: SON SÖZÜMÜZÜ EVİMİZDE SÖYLERİZ
F.Bahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, Krasnodar karşısında ilk maçta alınan sonucu telafi edebileceklerini söyledi. Sarı-Lacivertli kaleci, "Son sözümüzü İstanbul'da taraftarımızın önünde söyleriz ve turu geçeriz" diye konuştu.
FENER'İN İLK ŞUTU 67. DAKİKADA
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Rus ekibi Krasnodar'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, maçın genelinde ve özellikle ilk yarıda son derece etkisiz bir futbol ortaya koydu.
ETKİSİZ FUTBOL
Maçın başında yediği şok golle geriye düşen Sarı- Lacivertliler bu gole reaksiyon gösteremedi. Fenerbahçe'nin maçın ilk yarısında ne kaleye atılan şutu ne de korneri vardı. F.Bahçe, karşılaşmadaüki ilk kornerini 62. dakikada kullanırken ilk şutu 67. dakikada Moussa Sow'dan geldi. Bu şut da oldukça cılızdı. F.Bahçe maçta sadece 2 şut çekti.
ADVOCAAT: SAHADA HİÇ YOK GİBİYDİ
F.Bahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, karşılaşmanın ardından öğrencilerine eleştirilerde bulundu. Sözlerine, "Tur için rövanşı en 2-0 kazanmalıyız" diyerek başlayan Hollandalı hoca, "Bu şekilde geri dönebiliriz. Ancak bu akşam (dün) çok fazla oyuncumuz maçta yoktu, varlık gösteremedi. Eğer deplasmandaysak daha üst düzey oynamalıyız" dedi. Tecrübeli teknik adam, "Kaybetmekten çok kötü futbol beni üzdü" ifadesini de kullandı.
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